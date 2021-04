Celle, deteneva arma modificata: arrestato 60enne

I carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri hanno tratto in arresto, in flagranza, D.R., 60enne di Celle di Bulgheria, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione abusiva di arma alterata e del relativo munizionamento.

I militari, al termine di mirati accertamenti, hanno eseguito una perquisizione locale a casa dell’uomo, durante la quale è stato sorpreso in possesso di una carabina ad aria compressa di libera vendita cal. 4.5, ad una prima analisi l’arma sembrava essere più potente del normale.

Infatti la stessa è stata sequestrata ed analizzata da un perito balistico che ha confermato il sospetto dei carabinieri. L’arma era stata modificata e aveva aumentato la potenza di fuoco.

Insieme all’arma sono state sequestrate anche delle munizioni.

Il tutto è stato posto sotto sequestro anche per poter eseguire ulteriori ed approfonditi accertamenti mentre l’uomo, arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.