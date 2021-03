Capaccio Paestum, previsti interventi di riqualificazione urbana a Ponte Barizzo

CAPACCIO PAESTUM. Il comune, retto dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di intervenire alla frazione Ponte Barizzo con diversi interventi di riqualificazione urbana.

L’idea dell’Ente è quella di realizzare una nuova piazza che sia dotata di spazi verdi e che rappresenti un luogo di aggregazione per cittadini e turisti. Inoltre verrà recuperato il cosiddetto Ponte del Diavolo, costruito nel 1872 e che ricade per metà nel territorio di Capaccio Paestum e per l’altra metà in quello di Eboli per riqualificarlo e metterlo in sicurezza.

Questi due atti d’indirizzo sono stati inviati al responsabile comunale dei lavori pubblici il quale dovrà occuparsi di redigere il quadro economico di spesa e a svolgere tutti gli adempimenti consequenziali per ottenere i finanziamenti necessari ai progetti.