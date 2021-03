CR Campania, Campionati di vertice: ecco le società che torneranno in campo I format e le date scelte dal CR Campania. Ripartiranno i campionati di Eccellenza maschile e femminile e quello di C5 di Serie C femminile

In ordine al prosieguo delle attività della la stagione 2020-2021 per i campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5, la Lega Nazionale Dilettanti ha trasferito le Linee Guida ricevute dalla FIGC ai tutti noi Comitati Regionali. E sulla scorta delle medesime linee guida e delle adesioni alla ripartenza da parte delle società, ciascun Comitato ha fornito alla LND per far trasferire alla FIGC i format e il numero dei club pronti a ritornare in campo.

CR Campania: ecco chi riparte

In Campania ripartiranno i Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile, e quello di Calcio a 5 Serie C Femminile; non ritorneranno in campo le squadre del Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C1 Maschile. In attesa di approvazione da parte della FIGC ecco i format dei campionati di vertice proposti dal CR Campania e le società partecipanti.

ECCELLENZA MASCHILE PARTECIPANO I SEGUENTI CLUB

AGROPOLI, ALBANOVA, CERVINARA, BARANO CALCIO, BUCCINO VOLCEI, CALCIO FRATTESE, POMIGLIANO, ECLANESE, S.AGNELLO, ISCHIA, LMM MONTEMILETTO, MADDALONESE, MONDRAGONE, MONTE DI PROCIDA CALCIO, NAPOLI UNITED, NUOVA NAPOLI NORD, PALMESE, PIANURA, POLISPORTIVA LIONI, REAL ACERRANA, REAL FORIO, REAL POGGIOMARINO, SAN GIORGIO, SCAFATESE CALCIO, U.S. ANGRI, U.S. FAIANO, U.S. MARIGLIANESE, VICO EQUENSE, VIRTUS CILENTO.

MODALITA’ DI RIPARTENZA

Quattro gironi da 6 più un girone da 5. Inizio 11 aprile e termine 27 giugno 2021 compresi play-off; ai play-off prime tre di ogni girone più migliore quarta inizio play-off 13 giugno.

ECCELLENZA FEMMINILE PARTECIPANO I SEGUENTI CLUB



ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA; ACERRANA 1926; ASAD PEGASO; DREAM TEAM FEMMINILE; FORTITUDO NOCERINA C.F.; INDEPENDENT; SALERNITANA 1919 S.R.L.; VILLARICCA CALCIO.



MODALITA’ DI RIPARTENZA

Girone unico da 8. Inizio 11 aprile e termine 27 giugno 2021 con

turni infrasettimanali 13 maggio e 2 giugno 2021.

CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE PARTECIPANO I SEGUENTI CLUB

FALCHETTI; FUTSAL KOINE; FUTSAL WOLVES; GELBISON; NAPOLI UNITED; REAL POGGIO; SAN SEBASTIANO F.C.; TORELLA DEI LOMBARDI



MODALITA’ DI RIPARTENZA

Girone unico da 8. Inizio 11 aprile e termine 27 giugno 2021 con

turni infrasettimanali 13 maggio e 2 giugno 2021.