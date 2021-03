L’annuncio di De Luca: siamo zona rossa

“Ormai siamo in zona rossa. Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione degli ospedali, in particolare del Cardarelli ed è evidente che bisogna prendere misure eccezionali”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania nella sua consueta diretta social del venerdì. Il Governatore ha anticipato le nuove restrizioni che il Ministero della Salute dovrebbe ufficializzare in serata. La zona rossa entrerà in vigore da lunedì.

Oggi sono circa 2500 i positivi in Campania. “Bisogna capire che siamo ormai alla terza ondata”, ha detto De Luca.

Zona rossa, le regole

Spostamenti: in zona rossa non è consentito muoversi neanche all’interno del proprio comune. Ci si può spostare solo con autocertificazione e per i seguenti motivi: lavoro, salute, urgenza.

Visite a parenti e amici: non è più consentito spostarsi per far visita a parenti o amici, nel proprio comune o al di fuori di esso.

Seconde case: in zona rossa è vietato spostarsi verso le seconde case, perché non rientra nei soli motivi autorizzati di lavoro, salute, urgenza.

Bar e ristoranti: bar e ristoranti sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio.

Negozi: i negozi sono chiusi. Restano aperte farmacie e punti vendita di beni di prima necessità. La decisione che riguarderà l’intera area metropolitana di Bologna, sulla scia del nuovo Dpcm Draghi, dovrebbe prevedere la chiusura di barbieri e parrucchieri.

Passeggiate e sport: è possibile passeggiare intorno a casa, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossando la mascherina. Per quanto riguarda lo sport, sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività svolta nei centri sportivi all’aperto. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.

Clicca qui per scaricare l’autocertificazione