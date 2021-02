Partecipazioni di matrimonio, le soluzioni più originali

Realizzare le partecipazioni di nozze in prima persona è una soluzione che viene adottata da molti futuri sposi, sia per risparmiare che per creare degli inviti originali e diversi dal solito. La ceralacca è una valida alleata per molte creazioni, anche perché permette di chiudere le buste e i cartoncini: oltre a essere comoda, trasmette una sensazione di raffinatezza, se non addirittura di nobiltà. Può essere un’idea interessante anche quella di ricorrere a un timbro personalizzato, in modo da riportare le iniziali degli sposi. D’altro canto i timbri su misura costano poco e assicurano una grande varietà di opzioni in termini di personalizzazione.

Quale stile scegliere

Non ci sono stili da privilegiare e stili che, invece, devono essere evitati: l’aspetto più importante è che lo stile che si sceglie sia in linea con le caratteristiche delle nozze e con il mood del ricevimento. Per esempio, coloro che prediligono lo stile art deco possono sfruttare il nero lucido o l’argento ai bordi dei biglietti, così da assicurare un aspetto più glamour. Non c’è niente di male, comunque, nell’accontentarsi di uno stile classico, per esempio basato sui temi floreali, che sono sempre in grado di incontrare le preferenze di tutti.

Come si crea una partecipazione raffinata

Entrando più nel dettaglio, delle partecipazioni matrimonio originali potrebbero essere realizzata con dei cartoncini traforati al laser o intagliati: si tratta di esempi di lavorazioni che permettono di ottenere motivi elaborati ed esclusivi, tali da rendere uniche le partecipazioni per cui vengono adottate. Ovviamente se si decide di creare le partecipazioni in casa non si può utilizzare una macchina per il laser, ma una valida alternativa è rappresentata dal bisturi, capace di offrire intagli precisi: uno strumento versatile e facile da utilizzare. L’importante è individuare un motivo appropriato: si progetta e si mette a punto il primo prototipo, e dopo aver verificato la sua adeguatezza e la sua conformità a ciò che si aveva in mente si può proseguire con il resto del lavoro.

Quanto anticipo serve

Sarebbe un grave errore aspettare l’ultimo momento per creare le partecipazioni di nozze, anche perché queste devono essere consegnate con un certo anticipo rispetto alla data del matrimonio. Gli invitati devono aver tempo di dare conferma, e poi è necessario far sapere quante persone ci saranno al ristorante o ai responsabili del servizio di catering. Visto che sono tanti gli impegni che contraddistinguono l’organizzazione di un matrimonio, dunque, è meglio agire per tempo, subito dopo aver scelto la chiesa e il ristorante.

Magic Moment

Magic Moment è una delle migliori soluzioni che possono essere prese in considerazione per una partecipazione di nozze speciale e, al tempo stesso, tecnologica. Le persone che vengono invitate devono scaricare sul proprio smartphone l’applicazione di Magic Moment (è disponibile sia nello store di Google che in quello di Apple), per poi inquadrare con l’obiettivo della fotocamera la partecipazione. Essa, per effetto della realtà aumentata, dà origine a un video, al termine del quale gli invitati possono confermare o meno la propria presenza. Gli sposi riceveranno una comunicazione in merito sulla propria mail. Con la partecipazione di matrimonio online , gli invitati possono essere coinvolti già nei mesi precedenti alle nozze e prendere parte attivamente alle emozioni della coppia che sta per unirsi in matrimonio.

L’approccio giusto per le partecipazioni fai da te

Le partecipazioni fai da te sono destinate ad essere sempre apprezzate da chi le riceve anche perché testimoniano l’attenzione e l’impegno profusi da coloro che le hanno realizzate. Gli invitati, però, possono essere tanti: il che vuol dire cercare di andare incontro alle aspettative di persone con gusti diversi. Ecco perché in molti casi il miglior modo per non sbagliare è quello di puntare sulla semplicità, ovviamente a patto che non si trasformi in banalità. Si deve cercare di essere essenziali, trovando un’idea intrigante e che metta a proprio agio tutti coloro che riceveranno la busta con l’invito.