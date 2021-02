Agropoli, Coppola: ecco perché non è stata chiusa la scuola di via Selvi

AGROPOLI. «La sospensione delle attività del solo plesso di via Verga per effettuare le operazioni di sanificazione è stata disposta in accordo con la dirigente scolastica e con l’Asl». Lo ha precisato il sindaco di Agropoli Adamo Coppola rispondendo alle polemiche dei genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo che chiedevano venisse chiuso anche il plesso di via Selvi dove sono presenti alcune classi della primaria “Scudiero”.

«La docente positiva risulta assente da scuola da venerdì scorso e noi non appena abbiamo saputo della positività abbiamo disposto le azioni del caso, ma parliamo di un atto di estrema prudenza considerato che è trascorsa una settimana dalla sua ultima lezione – spiega Coppola – Avremmo potuto inoltre sanificare la sola classe di riferimento e gli ambienti potenzialmente frequentati e invece la sanificazione interesserà tutto l’edificio di via Verga».

«Pur disposti ad operarla, anche nell’altro plesso di via Selvi, crediamo – ripeto in accordo con Asl e dirigente – che non sia di nessuna utilità, il contatto di un contatto di un contatto è scientificamente non considerato come potenziale portatore del virus», conclude il primo cittadino.