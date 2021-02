Maestra positiva ad Agropoli, genitori contro il Comune

AGROPOLI. “A seguito del contagio di una maestra dell’istituto comprensivo di San Marco è stata prevista la sanificazione soltanto del plesso di via Verga e non del plesso di via Selvi di cui, le due prime classi, sono ospiti”. A parlare è un gruppo di genitori di studenti che frequentano l’istituto comprensivo che stanno protestando contro le decisioni del Comune.

È di ieri la notizia di due nuovi casi covid ad Agropoli. Uno ha interessato una maestra dell’istituto Scudiero. Preso atto della positività della docente il sindaco Adamo Coppola ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di oggi, 19 febbraio, per il solo plesso di via Verga dell’Istituto Comprensivo.

Già disposta la sanificazione dei locali, mentre il dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno ha avviato la ricostruzione della catena dei contatti.

Maestra positiva, le proteste dei genitori

Il malcontento è relativo alla mancata chiusura dell’adiacente istituto di via Selvi.

“I due plessi hanno maestre in comune“, spiegano i genitori che chiedono, a scopo precauzionale, la sanificazione anche di questi locali.

“La scuola in Via Selvi doveva restare chiusa e i nostri bambini dovevano essere tutelati come gli altri del plesso di via Verga. Noi facciamo parte dello stesso plesso e ci sono maestre in comune. Non capisco perché tanta superficialità”, è il commento di un genitore. “Noi mamme delle prime classi dislocate in via Selvi non ci sentiamo rassicurate”, dice un’altra.

Dopo il caso della maestra positiva, oggi molti studenti resteranno a casa. Al momento il Comune non ha preso nuovi provvedimenti.

Casi covid ad Agropoli

Attualmente è di 41 casi il numero totale dei contagi ad Agropoli, un dato aumentato notevolmente nelle ultime settimane.