Gli sgravi fiscali per i gadget promozionali

L’acquisto di gadget personalizzati fa parte delle spese aziendali per le quali è possibile usufruire di benefici fiscali: un bel vantaggio che dovrebbe essere tenuto in considerazione dalle imprese che intendono servirsi di questa opportunità di marketing e al tempo stesso desiderano risparmiare. Insomma, gli omaggi promozionali sono convenienti non solo in una prospettiva di maggiore visibilità, ma anche dal punto di vista economico. La detraibilità, la deducibilità e la scalabilità sono aspetti che meritano una notevole attenzione: gli investimenti in marketing sono sempre redditizi, ma in questo caso lo sono ancora di più proprio grazie alla possibilità di vedersi rimborsare una parte delle spese.

Perché ricorrere ai gadget promozionali

Non è mai superfluo mettere in evidenza i fattori di ritorno sull’investimento: si sta parlando di una soluzione di pubblicità attraverso la quale è possibile valorizzare non solo i clienti, ma anche le altre categorie scelte come destinatarie degli omaggi, dai dipendenti ai fornitori. Lo scopo è quello di elevare il livello di fidelizzazione al marchio, un obiettivo prezioso nel contesto di una strategia di brand awareness. È molto importante, in ogni caso, scegliere il gadget giusto: è chiaro, infatti, che più il gadget viene utilizzato e più è sotto gli occhi delle persone, così che il brand benefici di un maggior numero di visualizzazioni.

Quali gadget scegliere

È molto lunga la lista di gadget a cui si può ricorrere: i gilet alta visibilità personalizzati, per esempio, ma anche le t-shirt, i braccialetti in silicone, le borse porta pc, le palline anti stress, le felpe, gli auricolari, gli ombrelli, le penne, e così via. I benefici che derivano da una strategia oculata in questo ambito sono numerosi ed evidenti dal punto di vista della comunicazione. In più, proprio grazie ai vantaggi fiscali a cui si è fatto cenno, questo è un modo per fare pubblicità spendendo davvero poco: non a costo zero ma quasi.

I requisiti da rispettare

Per ottenere tali vantaggi, tuttavia, è indispensabile che i gadget promozionali che vengono distribuiti in omaggio non rientrino nella stessa categoria merceologica dei prodotti venduti dall’azienda. Insomma, un marchio di magliette non può dare in omaggio delle magliette (o comunque se lo fa non avrà accesso ai benefici fiscali), dal momento che si tratterebbe di free goods e free samples. C’è, poi, un altro parametro che deve essere tenuto in considerazione: il costo per unità del gadget non deve superare i 50 euro. Ovviamente questo è un criterio semplice da rispettare, visto che in genere i gadget distribuiti in omaggio richiedono una spesa nettamente inferiore.

I gadget per i clienti e quelli per i dipendenti

Attenzione, però: nel caso in cui gli articoli promozionali non vengano dati ai clienti ma siano messi a disposizione dei dipendenti, non si può parlare di gadget ma di regali aziendali. La deducibilità è garantita in ogni caso, ma la normativa fiscale di riferimento è differente.

La deducibilità e la detraibilità

Il duplice vantaggio della detraibilità e della deducibilità, pertanto, è un motivo più che valido per un’azienda per ricorrere ai gadget. Ma che cosa vuol dire in sostanza? Dedurre una spesa vuol dire sottrarre dal reddito di impresa il costo che l’azienda affronta, al netto dell’Iva, per l’acquisto dei gadget: in questo modo si può godere di una tassazione diretta inferiore e più conveniente. La detrazione, invece, implica la compensazione e il recupero al 100% dell’Iva che viene pagata sui gadget in questione. Ipotizzando, per esempio, una spesa di 100 euro per l’acquisto dei gadget (a cui bisogna aggiungere l’Iva), questa cifra può essere dedotta dal reddito di impresa, in modo che l’imposta si riduca. L’Iva (22 euro, se la spesa è di 100 euro) viene a sua volta compensata e recuperata, nel senso che viene sottratta dall’importo Iva che l’impresa è tenuta a versare al Fisco. Non c’è bisogno di emettere fattura perché, ovviamente, i gadget vengono distribuiti gratis.

Come acquistare gadget promozionali