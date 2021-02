Montano Antilia: sede per i vaccini lontana? Sindaco accompagnerà over80 Il sindaco sceglie di far da sé ma i problemi per i vaccini non mancano e sono segnalati da diversi amministratori

MONTANO ANTILIA. «Per gli over 80 che dovessero incontrare difficoltà a raggiungere Vallo della Lucania per sottoporsi alla vaccinazione, potranno rivolgersi direttamente a me ,provvederò per accompagnarvi». Così Luciano Trivelli, sindaco di Montano Antilia. Il primo cittadino ha scelto di far da sé per risolvere una criticità segnalata anche da altri sindaci del territorio.

Per potersi sottoporre all’inoculazioni delle dosi di vaccino, infatti, gli anziani sono costretti a raggiungere i presidi ospedalieri (il “San Luca” nel caso dei cittadino di Montano Antilia). Per molti farlo è un’impresa considerato che nei piccoli centri mancano servizi di trasporto, che molti sono impossibilitati a raggiungere Vallo con mezzi propri o attraverso amici o familiari.

E così la vaccinazione che dovrebbe avere un iter veloce si mostra lenta e macchinosa.

Per risolvere i disagi il sindaco Luciano Trivelli si è reso disponibile a fare la sua parte accompagnando da sé gli anziani del paese in ospedale.

Tuttavia l’iniziativa non può essere la soluzione al problema. Anche altri amministratori locali hanno chiesto di cambiare il programma delle vaccinazioni. Il sindaco di San Mauro La Bruca si è detto pronto a mettere a disposizione locali dell’Ente per effettuare i vaccini in paese. Il primo cittadino di Castellabate, Luisa Maiuri, ha ottenuto che gli over80 della sua città raggiungessero l’ospedale di Agropoli e non quello di Vallo della Lucania.

L’appello è comunque unanime affinché in ogni comune vi sia la possibilità di allestire un centro vaccinale.