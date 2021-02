L’almanacco del 9 febbraio 2021

E’ il 40° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 325 giorni.

Santi del giorno

Sant’Apollonia (Vergine e Martire)

San Rinaldo di Nocera Umbra (Vescovo)

San Marone (Eremita)

San Sabino di Avellino (Vescovo)

San Sabino di Canosa (Vescovo)

San Teliavo (Teliano, Abate)

Sant’Altone (Abate)

Sant’Ansberto (Abate di Fontenelle)

Sant’Apollonia è la protettrice dei dentisti.

Etimologia

Apollonia, deriva dal nome greco Apollonìa, “dedicata al Dio Apollo”. Con questo nome si ricorda Sant’Apollonia vergine e martire, vissuta nel III secolo ad Alessandria d’Egitto e molto venerata in Italia.

Proverbio del giorno

La neve di febbraio ingrassa il granaio.

Aforisma del giorno

Ogni apprezzamento è il prodotto del livello di conoscenza di chi apprezza. (Schopenhauer)

Accadde Oggi

1955 – Inaugurata la prima metropolitana italiana

1867 – Fondato il quotidiano La Stampa

Sei nato oggi?

Simpatia e gentilezza ti procurano moltissimi amici. La curiosità ti porta a viaggiare molto e ad avere relazioni con persone straniere. Al lavoro, di cui non ti importa eccessivamente, dedichi il minimo indispensabile di energie e ti prodighi invece in opere di volontariato e di assistenza. Il tuo amore per l’umanità è talmente accentuato che forse sceglierai, volontariamente, di rinunciare a un rapporto di coppia per dedicarti con tutto te stesso a chi soffre.

Celebrità nate in questo giorno

1943 – Joe Pesci

1941 – Little Tony

1945 – Mia Farrow

Scomparsi oggi:

1966 – Sophie Tucker

1881 – Fyodor Dostoyevsky