La costa della Campania è un susseguirsi di paesaggi vari e scenografici e non solo per la suggestiva Costiera Amalfitana e i caratteristici paesi che la rendono unica, ma anche per le bellissime spiagge che si insinuano tra villaggi di pescatori e cittadine modaiole, offrendo scorci turistici, ma anche piccole insenature che si lasciano scoprire da chi ha voglia di un po’ d’avventura.

Ombrelloni colorati, asciugamani sugli scogli, spiagge libere o piattaforme in cemento. Tra il Cilento, la Costiera Amalfitana e il tratto di costa tra Salerno e Agropoli, offre davvero tanto: per questo ci fa davvero piacere che, secondo secondo il sito Viaggi Estate, tra le 10 spiagge più belle della Campania, le prime due siano proprio nel Cilento!

1- Spiaggia di Cala Bianca – Marina di Camerota

Iniziamo la nostra rassegna con due delle spiagge più belle del Cilento. La prima non può che essere il piccolo gioiello della spiaggia di Cala Bianca a Marina di Camerota. La spiaggia è raggiungibile solo via mare e mano a mano che vi avvicinerete, la potrete ammirare in tutta la sua bellezza, incastonata tra la vegetazione rigogliosa.

La sabbia è bianchissima, anche grazie alla presenza di piccoli sassini: non è il massimo per fare un enorme castello di sabbia, ma per rilassarsi sull’asciugamano sotto il sole, sì. Se siete tipi avventurosi e avete voglia di alzarvi dall’asciugamano, potrete andare a visitare le grotte: immergetevi nell’acqua cristallina, con sfumature di azzurro e verde smeraldo e andata alla scoperta di tesori nascosti. Dovrete organizzarvi perché la spiaggia non è attrezzata.

2- Spiaggia della Marinella – Palinuro

A pochi chilometri da Palinuro, la spiaggia di Marinella è una delle più conosciute della zona e il fatto che sia anche attrezzata con ombrelloni e lettini, la rende molto affollata, soprattutto in piena estate. E’ comodamente raggiungibile in auto e ci sono dei vicini parcheggi dove lasciarla. Grazie ai suoi servizi, al mare sempre calmo e alla bellissima sabbia, questa spiaggia è l’ideale per le famiglie con i bambini.

3- Cala degli Infreschi – Marina di Camerota

Come Cala Bianca, anche Cala degli Infreschi è raggiungibile solo via mare, a parte la possibilità di percorrere uno stretto sentiero che scende dal promontorio. La spiaggia è incastonata tra due pareti rocciose: il che non la rende affatto grande, anzi. E’ per questo motivo che in piena estate la troverete affollatissima: ma questo non riduce affatto il suo fascino, anzi la rende ancora più desiderata e caratteristica.

La sabbia è bianca e finissima: il che rende il mare cristallino e trasparente, tanto da avergli fatto guadagnare l’accezione di “Spiaggia più bella d’Italia”. La spiaggia è libera, non attrezzata: c’è soltanto un piccolo ristorante che serve degli squisiti primi di mare.

4- Spiaggia Miliscola – Bacoli

La spiaggia di Miliscola si trova a pochi chilometri da Bacoli, un piccolo paesino in provincia di Napoli. Si estende per due chilometri fino al Monte di Procida ed offre degli scorci unici su Ischia e Procida.

Essendo molto conosciuta e facilmente raggiungibile, la spiaggia è sempre molto affollata: inoltre sarà possibile scegliere se affittare un ombrellone o sistemarsi in uno dei tanti tratti di spiaggia libera. Non solo: nei dintorni troverete tutto quello che vi serve, dai bar ai ristoranti dove provare spuntini i piatti della tradizione, ma anche negozi dove noleggiare o acquistare attrezzature sportive.

5- Spiaggia del Lago – Castellabate

La spiaggia del Lago è una delle più conosciute della Campania: si trova a Castellabate in provincia di Salerno. Lunga circa un chilometro offre degli scorci meravigliosi, grazie alla sua sabbia dorata e al suo mare cristallino che vi ipnotizzerà. Perfetta per le famiglie con i bambini grazie al fondale basso che scende lentamente verso il largo: perfetto anche per chi si vuole dedicare allo snorkeling.

Attrezzatissima di servizi e locali, è la spiaggia giusta per trascorrere una giornata di assoluto relax, alternando momenti gustosi e attività acquatiche. Se vorrete fare due passi nella natura potrete dirigervi verso la Grande Testuggine, luogo molto apprezzato dagli appassionati di escursioni.

6- Spiaggia del Buondormire – Palinuro

Torniamo in Cilento per approdare sulla spiaggia del Buondormire a Palinuro. Si tratta di un’insenatura con alte pareti di roccia che proteggono la bellissima spiaggia di sabbia dorata. Per raggiungere la spiaggia dovrete salire a bordo di una delle tante imbarcazioni che partono da Palinuro: non c’è modo di poterla raggiungere a piedi.

Attrezzatevi con scorte e bevande, oltre che di ombrelloni perché in questa porzione di costa non vi sono servizi, se non un piccolo chioschetto. Godetevi la tranquillità del luogo e ammirate la natura del bellissimo e particolare Scoglio del Coniglio.

7- Spiaggia dei Maronti – Ischia

La Spiaggia dei Maronti si trova a Ischia, quindi per vederla dovrete raggiungere l’isola. La baia che la circonda e che la protegge si estende per ben tre chilometri: alla fine della baia potrete anche ammirare le suggestive fumarole che rendono il lido un’area termale. Tra pareti rocciose e una natura rigogliosa, questa spiaggia può essere raggiunta sia con mezzo proprio che con i taxi-boat in partenza dal porticciolo di Sant’Angelo.

8- Baia di Ieranto – Nerano

La Baia di Ieranto è un luogo a dir poco suggestivo: non è un caso che si narri che fu proprio in questo scorcio di costa che Ulisse incontrò le sirene. Ci troviamo all’interno dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella che da Nerano arriva fino a Capri: guardando il mare, infatti, avrete una bellissima visuale die Faraglioni di Capri.

La spiaggia è raggiungibile tramite un sentiero immerso nella natura: non ci sono servizi e non si possono noleggiare ombrelloni e lettini, quindi dovrete attrezzarvi di conseguenza. Ma sarà certamente una buona occasione per rilassarvi.

9- Baia di Trentova – Agropoli

La spiaggia di Trentova si trova a pochi chilometri da Agropoli, nell’Alto Cilento. Si estende fino a Punta Tresino e grazie alla sua notorietà e ai suoi servizi, è sempre molto affollata soprattutto nei mesi centrali dell’estate, luglio e agosto.

Si raggiunge facilmente con un mezzo proprio e senza particolari difficoltà. E’ anche per questo che è consigliata alle famiglie con i bambini che potranno giocare nell’acqua bassa senza pericoli.

10 – Fiordo di Furore – Salerno

Già il nome spiega che c’è qualcosa di diverso rispetto alle altre spiagge. Si tratta di un piccolo tratto di spiaggia incastonato tra due alte pareti rocciose, dove la natura la fa da padrone. Il Fiordo di Furore si è formato da una spaccatura dovuta all’azione incessante del fiume Schiato. Considerata da alcuni la spiaggia più bella della Campania, si raggiunge facilmente con mezzo proprio, attraverso il paese di Furore, caratteristico nel suo genere.

Lasciata l’auto dovrete proseguire a piedi. E’ probabile che in piena estate, questa piccola spiaggia di appena 25 metri sia davvero molto affollata, ma con un po’ di pazienza potrete godervi uno degli scorci