Laureana Cilento: comune punta a mitigare rischio idrogeologico

LAUREANA CILENTO. Il Comune cilentano programma interventi di messa in sicurezza e sistemazione idraulica di alcune aree del territorio. L’occasione è offerta dai fondi messi a disposizione degli enti locali da parte del Ministero dell’Interno. Quest’ultimo ha previsto stanziamenti per la progettazione delle opere di messa in sicurezza, efficientamento energetico e tutela del territorio a rischio idrogeologico: stanziamenti di 85 milioni per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.

L’amministrazione comunale di Laureana Cilento ha approvato degli studi di fattibilità per tre interventi: il primo è relativo alla messa in sicurezza e sistemazione idraulica del Vallone Scazzari. Il costo è di circa 1,3 milioni di euro; il secondo la sistemazione idrogeologica del versante Casaliello – Spinelli – Vetrali della frazione Matonti, anche in questo caso un’opera strategica per la sicurezza della zona, del costo di 1,3 miloni di euro. Il terzo progetto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico in un’altra frazione, San Martino. E’ quest’ultimo l’intervento più cospicuo: la spesa preventivata ammonta infatti a 2,1 milioni di euro. Gli atti sono stati già trasmessi al Ministero (il termine ultimo era quello del 15 gennaio a pena di decadenza), l’auspicio dell’amministrazione è di ottenere il finanziamento per completare l’iter progettuale.