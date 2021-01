Gelbison-Fc Messina: i vallesi difendono l’imbattibilità allo stadio Morra

Si avvicina il ritorno in campo per la Gelbison che domenica, dopo il successo con il Castrovillari, sarà impegnata in casa contro l‘FC Messina. La gara, delle ore 14:30, è stata affidata alla direzione arbitrale del sig. Raimondo Borriello della sezione arbitrale di Arezzo. Nel pomeriggio di domenica, in terra cilentana, si gioca infatti la gara valevole per il quattordicesimo turno di campionato.

Gelbison- Fc Messina: cilentani in serie positiva da 8 turni

I rossoblù cilentani, in serie positiva da 8 turni, cercano i tre punti allo stadio “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania. La sfida del gruppo I di Serie D metterà opposte due squadre in salute, entrambe in zona play-off. I padroni di casa della Gelbison sono a quota 20 punti raccolti nelle 12 gare giocate mentre gli ospiti dell’Fc Messina sono appaiati in classifica agli avversari di giornata con due sfide disputate in meno.

L’andamento delle due squadre

L’FC Messina in trasferta dopo cinque partite esterne ha messo in cascina quattro risultati utili. Due le vittore dei peloritani con altrettante divisioni della posta in palio ed una sola sconfitta. Tre sole le reti siglate e due quelle incassate dal team siculo. La Gelbison, dal canto suo, in casa risulta ancora imbattuta. Tre i successi e tre i pareggi per il club guidato da Giuseppe Ferazzoli. Dodici le reti messe a segno e nove quelle subite per la squadra capitanata da Francesco Uliano.

La classifica del girone I di Serie D

Acr Messina 25; San Luca21; Gelbison, Acireale20, Fc Messina20; Santa Maria, Licata, Paternò18; Dattilo Noir, Cittanovese16; Castrovillari, Biancavilla, Rotonda15; Troina, Roccella, Sant’Agata 10; Rende 8; Marina di Ragusa7. * Una partita in meno; **Due partite in meno; ***Tre partite in meno

La quattordicesima giornata

Acr Messina-Troina

Marina di Ragusa-San Luca

Licata-Rende

Gelbison-Fc Messina

Sant’Agata-Santa Maria

Biancavilla-Dattilo Noir (Rinviata)

Cittanovese-Paternò (Rinviata)

Acireale-Roccella (Rinviata)

Rotonda-Castrovillari (Rinviata)