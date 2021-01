Castrovillari-Gelbison: Uliano ancora decisivo blitz vallese in terra calabra

Tredicesimo turno archiviato per Gelbison e Castrovillari che nel pomeriggio di oggi giocavano in terra calabrese allo stadio “Mimi Rende“. I rossoblù, in serie positiva da 7 turni, cercavano continuità lontano dallo stadio “Morra”. La sfida del gruppo I di Serie D metteva opposte due squadre in zona tranquilla di classifica: i padroni di casa sono a quota 15 punti con 9 gare giocate mentre i vallesi con sopravanzano gli avversari di giornata di 2 lunghezze nelle 11 partite disputate. La sfida, diretta dal sig. . Andrea Recupero della sezione arbitrale di Lecce, termina 0-1 con rete decisiva del solito Uliano, giunta al termine della prima frazione.

Castrovillari-Gelbison: il primo tempo

La prima occasione della gara capita, al minuto 8, sui piedi di Gagliardi. La punta della Gelbison però, dopo un servizio di Coulibaly, è imprecisa davanti a Rizzitano, estremo difensore del Castrovillari. Sotto una pioggia battente gli ospiti ci riprovano con capitan Uliano al 10′ mentre sul fronte opposto è Corado ad impensierire la retroguardia vallese. Al 23′, dal settore sinistro, viene pescato Gagliardi al centro dell’area di rigore: la frustata del numero 7 di Ferazzoli è bloccata da Rizzitano. Sul finire di frazione ancora un tentativo a testa: Uliano, al 36′, e Corado, al 39′, risultano però poco precisi. Prima di rientrare negli spogliatoi la Gelbison passa. Al 43′ Coulibaly viene steso in area, dal dischetto Uliano non sbaglia tirando imparabilmente e spiazzando il portiere del Castrovillari.

La ripresa

Il secondo tempo tra Castrovillari e Gelbison vede al 10′ Gagliardi provarci, ancora senza fare male, dopo lo sviluppo di una bella azione. I rossoblù cercano gloria al 18′ sull’asse Coulibaly-Gagliardi che combinano bene senza trovare la porta di Rizzitano. Nella parte centrale della ripresa le emozioni latitano lasciando spazio alla girandola dei cambi. Il Castrovillari con il passare dei minuti prova ad alzare il baricentro lasciando spazi alle ripartenze della Gelbison. Il risultato però non cambia nonostante l’espulsione di D’Orsi in pieno recupero giocato su un campo pesantissimo per la pioggia. I cilentani vincono 0-1 e portano i tre punti a casa salendo a quota 20 in classifica.

Il tabellino

Castrovillari- Gelbison 0-1

13° Giornata Serie D- Girone I

Marcatori: Uliano 43′ rig.

Castrovillari: Rizzitano 99, Greco 01, Manes, De Caro 00, Di Battista 00, Pietrangeli 02, Corado, Ielo, Mileto, Emanouil, Solinas. A disp. Zagari 01, Buccino 01, Camilleri 00, Bonanno, Terranova 00, Principi 01, Trentinella, Anzilotta 03, Rodi 01: All.: Franceschini

Gelbison: D’Agostino, ‘, Romano 02, Gagliardi, Uliano, Graziani 01, D’Orsi, Mautone, De Foglio 00, Bruno, Maiorano, Coulibaly 99. A disp: Simoncelli 01, Zollo 01, Pipolo 00, Figliolia, Di Fiore 03, Coiro 01, Stancarone 01, Ziroli 01, Bonfini. All.: Ferazzoli.

Arbitro: Andrea Recupero di Lecce (Fracchiolla-Conte) Espulso: D’Orsi 92′