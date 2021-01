Covid: torna suddivisione per colori e arriva la “Zona Bianca”

C’è attesa per le decisioni del Governo che dovranno prevedere le regole valide nelle regioni italiane dal 7 gennaio (quando scadrà il Decreto Natale). Stando alle prime indiscrezioni il 7 e l’8 gennaio tutte le regioni dovrebbero essere gialle e nel weekend (9 e 10) arancioni. Dall’ 8 gennaio tornerà la suddivisione per fasce sulla base dei parametri di ogni territorio. Inoltre, si pensa di introdurre un quarto colore, il bianco, che in qualche modo offre uno spiraglio di speranza alla popolazione, perché prevede poche restrizioni in quelle Regioni che si dovessero trovare con l’epidemia sotto controllo; ci sarebbe la riapertura ad esempio di cinema, teatri e palestre (ad oggi nessun territorio si avvicina a questo traguardo).

La proposta è del ministro Dario Franceschini, con l’obiettivo di mostrare anche uno scenario migliore e incoraggiante agli italiani.

Con il prossimo report, se si confermasse la tendenza di quello del 31 dicembre, rischiano di diventare arancioni la Liguria, il Veneto e la Calabria. Ma anche Puglia, Lombardia e Basilicata sono sotto osservazione. Per quanto riguarda il Lazio, per ora l’Rt è sotto a 1, bisognerà però vedere a che punto sarà venerdì prossimo. L’Emilia-Romagna è nel limbo tra giallo e arancione.