La richiesta della Cgil: anche Sapri spoke per i vaccini

“Ci sembra doveroso evidenziare la necessità che anche l’ospedale di Sapri, ede anche del distretto sanitario di Sapri/Camerota, venga individuato come hub vaccinale nella lotta contro il covid 19, considerando la posizione baricentrica che esso assume per le popolazioni dei comuni che afferiscono al Piano di Zona s9 e piu’ in generale del Golfo di Policastro e alla zona del basso Cilento”. È quanto sostengono dalla Cgil in una nota inviata alla Regione Campania, all’ASL Salerno e ai sindaci del Piano di Zona.

“L’ospedale di Sapri potrebbe anche sviluppare e coordinare spoke territoriali che assicurino la catena del freddo evitando alla popolazione, sopratutto ai tanti anziani, viaggi non agevoli e possibili assembramenti nei trasporti – proseguono dal sindacato – Abbiamo ricevuto notizia che già alcuni sindaci della zona si stanno attivando in tal senso anche in considerazione del fatto che come abbiamo preso visione dai siti su internet, un ultra congelatore che mantiene al temperatura ad oltre -80 gradi (come quello che alleghiamo per esemplificazione) non costituisce un insormontabile problema economico costando non oltre 15.000 – 17.000,00 euro a fronte della grande utilità sociale per la nostra zona anche considerando la circostanza che in prima battuta saranno necessariamente sottoposti a vaccinazione volontaria almeno 500 addetti tra l’ospedale di sapri e il distretto sanitario di sapri -camerota nelle varie articolazioni”.

“Siamo certi che proposte razionali non possono che incontrare il rapido esame e la rapida risoluzione da parte di chi e’ demandato dalla normativa a assumere provvedimenti in merito – conclude la nota –

Auspichiamo che nelle more dell’acquisto dell’apparecchiatura, come proposto dalla direzione sanitaria del presidio di Sapri, esso possa divenire spoke iniziando la vaccinazione volontaria degli adetti al presidio e al distretto direttamente a sapri attraverso il proprio pool vaccinale”.