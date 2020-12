Vallo: caso covid al Cenni – Marconi, esposto in Procura

VALLO DELLA LUCANIA. È polemica dopo il contagio da covid riscontrato su una dipendente dell’istituto superiore di Vallo della Lucania Cenni Marconi. La donna risiede a Castellabate e nella giornata di martedì è arrivata la conferma della positività. Attraverso una nota inviata all’ufficio prevenzione dell’Asl Salerno, alla dirigenza scolastica, al sindaco di Vallo e alla Procura della Repubblica, infatti, gli assistenti amministrativi segnalano di essere venuti a conoscenza soltanto ieri del caso è il tutto il maniera fortuita.

“Oltretutto siamo venuti a conoscenza, dal medico, che il dirigente dichiarava che le persone con cui era stata a contatto la dipendente erano solo due”, si legge nella nota firmata dal rappresentante sindacale RSU UIL Pasquale Rocco.

Di qui la richiesta, a tutela di tutti i dipendenti non docenti della scuola, di interventi immediati. La persona contagiata al covid, infatti, sarebbe stata incaricata di divulgare e portare a conoscenza di tutto il personale circolari relative in particolare le assemblee sindacali, “quindi frequentava tutti gli uffici e piani della scuola, notificando e facendo firmare i documenti”. Pertanto è stata potenzialmente a contatto con molti operatori in servizio, fanno sapere dall’istituto. E non solo perché sembrerebbe che nell’ultimo periodo all’interno dell’istituto fossero presenti anche opera ed elettricisti, anche loro potenzialmente a rischio contagio.

Per questo il rappresentante sindacale della scuola ha chiesto di avviare tutte le procedure del caso per comprendere come mai i dipendenti non siano stati informati e valutare eventuali azioni da compiere per prevenire una diffusione del virus.