Su InfoCilento Tv torna la tombola

La tradizionale tombola natalizia ritorna sugli schermi di InfoCilento TV. Il giorno 19 dicembre l’evento (inizio ore 21), organizzato e condotto da Roberto Apicella, potrà essere seguito nella sezione Media di InfoCilento (accedi dal menu o clicca qui). La prima serata trasmessa, lo scorso 9 dicembre, ha avuto un successo in termini di telespettatori ed utenti che, attraverso i social, hanno giocato ed interagito con la redazione del programma.

Tanti i premi in palio anche per l’edizione del 19 dicembre prossimo; oltre alla tombola si potrà giocare anche al “Cilento in fiera” una versione del Mercante in fiera riveduta e cucita sul territorio cilentano.

Tanti i modi per acquistare le cartelle che daranno diritto a giocare. Per acquistare le cartelle compila il form e verrai immediatamente contattato.

