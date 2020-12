Laurito comune green: presto una stazione di ricarica per auto elettriche

Il Comune di Laurito, guidato dal sindaco Vincenzo Speranza, ha dato il via libera ad una convenzione con Enel X Mobility per la realizzazione e gestione di una stazione di ricarica di autoveicoli elettrici nel territorio comunale.

L’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà, in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida Nazionali ed Europee, individuare operatori economici interessati, a propria cura e spese, a fornire, installare, manutenere e gestire stazioni di ricarica di veicoli elettrici e ibridi da allocarsi su suolo pubblico comunale.

Enel X negli anni scorsi sottoscrisse un accordo con il Parco per installare stazioni di ricarica nei vari comuni del territorio. La convenzione impone all’Ente di concedere per otto anni un’area che verrà individuata successivamente, per la realizzazione dell’impianto. Il tutto senza costi a carico dell’Ente.

La colonnina di ricarica potrà essere utilizzata liberamente da chiunque possieda un veicolo elettrico, senza necessariamente avere un contratto di fornitura.