San Pietro al Tanagro: scuola fredda, studenti tornano a casa

“Si avvisa che il Plesso di San Pietro al Tanagro, nonostante il massimo impegno profuso nella verifica di una anomalia verificatasi all’impianto di riscaldamento, rimarrà chiuso per la giornata odierna”. Così da palazzo di città hanno reso noto il provvedimento di chiusura dell’istituto che ospita scuola dell’infanzia e primaria. I bimbi della prima elementare svolgeranno comunque lezione tramite la Dad.

In mattinata è stato programmato un ulteriore intervento all’impianto auspicando una pronta ripartenza che dovrebbe consentire già da domani la ripresa delle lezioni in presenza limitatamente all’infanzia ed alla prima elementare come da disposizioni governative.

“Scusandoci per il disagio causato da forza maggiore rinnoviamo massimo impegno per assicurare garanzia all’istituzione scolastica di massimo supporto” fanno sapere dall’Ente.