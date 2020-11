L’almanacco del 15 novembre 2020

E’ il 320° giorno dell’anno, 46ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 46 giorni.

Santi del giorno

Sant’Alberto Magno (Vescovo e Dottore della Chiesa) protettore degli scienziati e studenti di scienze naturali e dei naturalisti.

San Flaviano di Vercelli (Vescovo)

San Leopoldo III il Pio (Margravio d’Austria)

Etimologia

Alberto, il nome ha origine dal tedesco “Albrecht” che significa “molto illustre, persona nobile”, in quanto composto dai termini “ala”, “tutto”, e “bertha”, “splendente”. E’ ancora diffuso in tutta Europa, con varianti minime.

Proverbio del giorno

Il mese di bruma (novembre), dinanzi mi scalda, e di dietro mi consuma.

Aforisma del giorno

Riceviamo dalla nostra famiglia così le idee di cui viviamo come la malattia di cui moriremo. (Marcel Proust)

Accadde Oggi

2001 – Microsoft lancia Xbox

1971 – Intel lancia il primo microprocessore

Sei nato oggi?

I nati il 15 novembre si trovano spesso a dover fronteggiare impegnative esperienze di vita e intensi incontri con persone che in genere non avevano mai visto prima; è dunque assolutamente fondamentale un’attenta opera di preparazione, che serva a pianificare opportunamente gli avvenimenti e, in generale, a fare in modo che queste persone sappiano affrontare le circostanze impreviste. Qualche volta vengono considerati tipi litigiosi perché non evitano quasi mai una sfida né si tirano indietro in una disputa per amore di comodità o di convenienza.

Celebrità nate in questo giorno

1952 – Antonella Ruggiero

1922 – Francesco Rosi

Scomparsi oggi

1958 – Tyrone Power

1990 – Paolo Valenti