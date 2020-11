Montesano: un saturimetro in regalo per chi è positivo al covid

Il Comune di Montesano sulla Marcellana regala un saturimetro a chi è in isolamento perché positivo al covid o perché contatto diretto di un positivo. Prende il via oggi l’iniziativa “saturimetro a casa”. Chiunque residente a Montesano risultasse positivo al covid-19 e venga posto in isolamento domiciliare o chiunque venisse sottoposto a sorveglianza attiva da parte dell’Asl per contatti diretti con pazienti covid-19 riceverà gratuitamente a casa dal comune un saturimetro.

Ne verrà assegnato uno per nucleo familiare. Servirà per misurare l’ossigenazione del sangue e la frequenza dei battiti del cuore.

Il saturimetro (o pulsossimetro) è un apparecchio di piccole dimensioni, a forma di molletta, che serve a misurare la percentuale di ossigenazione del sangue. Usarlo è molto semplice: bisogna applicarlo sulla punta di un dito e in pochi secondi riesce a eseguire il calcolo dei valori vitali di ossigeno di una persona.

Con il pulsossimetro è possibile monitorare le funzionalità respiratorie di un individuo, parametro fondamentale per tenere sotto controllo gli effetti collaterali del Covid-19. Quando i valori di ossigeno crollano al di sotto del 90%, è il momento di intervenire poiché la funzione respiratoria risulta insufficiente.