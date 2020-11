La cilentana Vincenza Botti tra le 40 finaliste di Miss Universe Italy 2020

Vincenza Botti, 25 anni di Vallo della Lucania, è tra le 40 finaliste che parteciperanno su Mediaset La5 al Reality Miss Universe Italy 2020 che si terrà in Sicilia, non appena la pandemia sarà terminata, al termine del quale sarà eletta la Miss che succederà alla salernitana Sofia Marilù Trimarco. La bellissima modella vallese è stata selezionata, lo scorso weekend, alla Prefinale nazionale che si è tenuta a Roma.

“Sono molto felice di essere tra le finaliste del più prestigioso Concorso di Bellezza al Mondo – ha detto la cilentana Adesso sono più carica che mai e sono pronta a tuffarmi in questa nuova avventura”.

“Partecipare ad un Reality insieme ad altre belle modelle provenienti da tutta Italia è una esperienza intrigante che mi manca. Voglio ancora mettermi in gioco e farmi conoscere per quella che sono ovvero una ragazza forte e determinata; credo fermamente nelle mie qualità e voglio arrivare fino alla fine. Sarei fiera di rappresentare i colori dell’Italia, il Paese più bello del Mondo, ricco di storia e cultura, alla finale mondiale che dovrebbre tenersi in primavera Las Vegas (USA)”, aggiunge.

Per quanti non lo sapessero, Miss Universe è il secondo evento più importante del Mondo dopo i Mondiali di Calcio per seguito di spettatori televisivi . La Finale del 2019 è stata seguita da circa 700 milioni di telespettatori.