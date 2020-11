Vuoi diventare arbitro? Corsi on-line per i giovani dai 15 ai 35 anni

Nel nostro territorio, in questi giorni, si è aperta l’opportunità, per appassionati e curiosi, di avvicinarsi al mondo dell’arbitraggio. Uno dei ruolo più delicati, e discussi, di questo sport apre le porte per tutto il mese di novembre presso le sezioni AIA di Sapri, Sala Consilina ed Agropoli. Queste le possibilità per ragazzi e ragazze che aspirano a diventare un nuovo arbitro presso i centri del basso salernitano.

Diventa arbitro: entra a far parte della nostra squadra

Sono aperte le iscrizioni al corso per arbitro di calcio, termine 30 novembre. Le sezione AIA di Sapri, Agropoli e Sala Consilina organizzano ogni anno un corso per diventare Arbitro di Calcio, dove possono partecipare ragazzi e le ragazze. Requisiti ? Età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 35 anni. Il corso gratuito, dei tre centri del nostro territorio, si terrà interamente online. Prevista, infatti viste le restrizioni in vigore, la possibilità di effettuare lezioni settimanali. Al termine, dello stesso, sarà possibile, poi, ricevere per i candidati alcuni vantaggi. Rimborso Spese, Credito Formativo Scolastico, Divisa ufficiale AIA Legea 2020/2021, Tessera FIGC-AIA che permette l’ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia.

Le info per partecipare al corso

É possibile, per ulteriori informazioni, contattare le tre sezioni AIA. Per quella di Sapri “Massimo Impieri”, disponibile il numero di telefono visibile sulla pagina Facebook., oltre all’indirizzo sapri@aia-figc.it. Per quella di Sala Consilina il recapito, oltre ai social, è l’indirizzo salaconsilina@aia-figc.it. Per contattare la Sezione “Antonio Mandia” di Agropoli, infine, sono a disposizione i canali Facebook ed Instagram e la mail agropoli@aia-figc.it