Fondazione Mida dà il via a “Dialoghi di storia”

In questo difficile anno sono stati tanti i cambiamenti che ognuno di

noi ha dovuto affrontare nella propria vita, e anche per la Fondazione

MIdA molte cose sono cambiate e molte con forza e volontà si sono

organizzate seguendo altri schemi, altre modalità. Tra queste

l’iniziativa Dialoghi di Storia, che giunta alla sua terza edizione,

diventa virtuale.

Dopo il successo del primo ciclo di seminari tenutisi nel 2018 e di una

versione anche outdoor del 2019, i Dialoghi di Storia Online 2020,

organizzati dalla Fondazione MIdA e curati dalla professoressa Rosanna

Alaggio, affronteranno, grazie a esponenti del mondo accademico, vari

periodi storici, con uno sguardo sempre attento al futuro, alle

vocazioni e all’identità del nostro territorio.

Si parte il 20 ottobre 2020 alle ore 18.00 con la dottoressa Adele Lagi,

Responsabile Area archeologia Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio di Salerno e Avellino, nonché Direttore del Museo Archeologico

Nazionale “M. Gigante” e del Parco Archeologico di Buccino, e il

seminario dal titolo “La pietra di roccia: terremoto, archeologia urbana

e storia di una città”.

Di seguito un breve abstract del suo intervento:

La Soprintendenza Archeologica di Salerno Avellino e Benevento diede

inizio ad un intervento di tutela a Buccino, dai giorni immediatamente

successivi al disastroso evento sismico del novembre 1980, nell’area di

S. Stefano dove, a seguito di uno sbancamento per la collocazione di

prefabbricati per i senzatetto, era emersa una vasta area di necropoli

con tombe databili tra il VII e il IV secolo a.C. Questo fu solo

l’inizio di un’opera di tutela messa in atto mediante il controllo di

tutte le attività di ricostruzione. In particolare tale attività si

concentrò nel centro storico che, come era già noto dalle fonti,

corrispondeva all’antica città di Volcei.

Fu individuata e messa in atto una strategia di archeologia urbana che ha portato alla realizzazione di un parco archeologico urbano nel centro storico e che, insieme all’indagine archeologica nel territorio, ha permesso la progettazione

di un Parco diffuso sul territorio e del Museo archeologico di Volcei e

del territorio. Il presente intervento, oltre a esporre i risultati

dell’azione di tutela messa in atto, vuole illustrare gli aspetti

tecnici, scientifici e decisionali che sono stati alla base di tali