ASD Palinuro: il club cilentano compie tre anni

Nelle scorse settimane è partita la stagione dei maggiori tornei dilettantistici, con Serie D, Eccellenza e Promozione in campo. Vicina la ripresa, invece, per i club di Prima Categoria, che partiranno come di conseuto dalla Coppa Campania. Non lontanissima, poi, la ripartenza dei team di Seconda Categoria, che vedrà presente l’ASD Palinuro, società che nei giorni scorsi ha tagliato il traguardo del terzo anno di vita. Lo stesso sodalizio parteciperà per la seconda stagione di fila proprio al campionato di Seconda Categoria.

Il post della società cilentana

Lo scorso 5 ottobre la ASD PALINURO ha compiuto tre anni e possiamo ritenerci fieri del nostro percorso. Così come avevamo detto qualche anno fa, il nostro obiettivo era quello di raggiungere sempre nuovi obiettivi, dunque, per chi ancora non lo sapesse, quest’anno per il secondo anno consecutivo, siamo ufficialmente iscritti alla Seconda Categoria e continueremo ad impegnarci sempre di più per continuare a crescere grazie anche al vostro sostegno.

Le parole della dirigenza dell’ASD Palinuro

“In campo bisogna dare il meglio di se stessi, aiutare i compagni e praticare un gioco di insieme. Quando si conduce bene una partita, quando il pubblico si diverte e tu stesso ti diverti, allora è soddisfacente qualsiasi risultato finale. Se poi vinci, è ancora meglio.”