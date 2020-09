Al via l’abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di Sapri

Il Comune di Sapri ha approvato il progetto definitivo esecutivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per il rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Antonio Gentile, ha terminato la procedura per avviare i lavori. Il progetto prevede un costo di poco meno di 70 mila euro, di cui circa 51 mila euro per il costo dei lavori e circa 19 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento è stato finanziato con i fondi del Ministero dell’Interno. L’Ente infatti, riceverà un contributo di circa 70 mila euro da investire per lavori su opere pubbliche per l’efficientamento energetico o per lo sviluppo territoriale sostenibile.

In questo modo, l’Ente, punta a migliorare la vita quotidiana di tutti i cittadini nel territorio cilentano.