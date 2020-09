Agropoli: gara di solidarietà per la piccola Maranabel

AGROPOLI. Una gara di solidarietà per aiutare Maranabel. La bambina di Agropoli, appena due anni, potrebbe soffrire di una rara malattia genetica. I genitori si sono resi conto che qualcosa non andasse poiché nei mesi hanno notato una regressione delle competenze motorie e la comparsa di disturbi del movimento. Da alcuni mesi Maranabel non mantiene più la posizione seduta e non controlla il tono del capo e del tronco. Negli ultimi tempi, inoltre, ha smesso di parlare

I genitori l’hanno portata in vari centri, tra cui l’Azienda Universitaria Federico II di Napoli. I medici sospettano una sindrome genetica-metabolica con sintomi di una patologia neurodegenerativa. Gli esami che le sono stati praticati sono stati inviati in vari istituti italiani affinché si provi a fare una diagnosi della malattia che affligge la bambina.

La famiglia vorrebbe ora portarla presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, specializzato in neuropsichiatria infantile e chiede un aiuto alla comunità agropolese.

Vorremmo soltanto un aiuto per pagare le spese che serviranno per andare a Genova”, dice il papà della bambina, Vito Marotta.

Per chiunque volesse contribuire è possibile fare una donazione al seguente Iban: IT6903608105138246614146623, intestato a Vito Marotta.