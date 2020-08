Vibonati, errori nella Tari: uffici a disposizione dei contribuenti

Il Comune di Vibonati porta a conoscenza icittadini/contribuenti che nell’avvicendamento tra il precedente soggetto C & C. srl, incaricato di svolgere il supporto tecnico all’ufficio tributi e l’attuale concessionario per la riscossione SO.G.E.T. Spa, sono stati riscontrati degli errori su alcune posizioni tributarie della banca dati TARI. L’Ufficio Ragioneria ha già provveduto a contestare la suddetta circostanza a C & C. srl.

Si invitano, pertanto, i contribuenti che in questi giorni hanno ricevuto l’avviso di pagamento dell’acconto TARI 2020 di verificare i dati in essa contenuti, confrontandoli con l’avviso dell’anno precedente perchè non è stato applicato alcun aumento tariffario nè nella parte fissa, nè in quella variabile.

Lo sportello del concessionario, sito presso la Casa Comunale, è a completa disposizione dei contribuenti nei seguenti giorni : martedì e giovedì dalle ore 09 :00 alle ore 13 :00 e dalle ore 15 :00 alle ore 17 :00, tel 0973301601 tel 089756648 – e-mail : sportello.vibonati@sogetspa.it – pec: areacampana.sogetspa@pec.it.