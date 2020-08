Petina, dramma sull’A2: morto 25 enne

Send an email

PETINA. Drammatico incidente stradale nella notte sulla A2 del Mediterrano. Un giovane, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe morto dopo essere stato investito da un’auto. Il sinistro è avvenuto tra lo svincolo di Petina e l’allacciamento Sicignano – Potenza in direzione Salerno. La vittima, 25 anni, era a bordo della sua utilitaria. Per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

L’incidente sulla A2

Purtroppo, però, altri automobilisti in transito non si sono resi conto della sua presenza e lo avrebbero travolto. Inutili i soccorsi per il 25enne di Contursi Terme. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli uomini della Polstrada.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 2. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Una settimana tragica

La tragedia si è consumata a pochi giorni di distanza da altri tre tragici incidenti stradali: due avvenuti nel Vallo di Diano che hanno portato alla morte di Antonio Zienna e Mario Monaco e un terzo sulla Cilentana, tra Agropoli e Prignano Cilento; la vittima in quest’ultimo caso è Lello Iodice.