Polla: una task force per domare gli incendi

Una task force per domare gli incendi di Polla. Vigili del fuoco, volontari della Protezione Civile Gopi di Polla con il caposquadra Angelo Caso, Idraulico Forestali del Servizio Antincendio Boschivo della Comunità montana Vallo di Diano. Gli incendi si sono sviluppati il 27 luglio, in zona Costa Cucchiara e zona Intagliata e dalle prime ore del mattino si sono recate sul posto le squadre del Servizio Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano e i volontari. A metà mattinata poi la situazione è peggiorata e dalla sala radio dell’ente montano con sede a Padula è stata fatta richiesta di un mezzo aereo per supportare ed agevolare le operazioni di spegnimento.

Sono sopraggiunti 2 elicotteri e 2 canadeir che hanno operato insieme alle squadre fino alle 20.15. Nella giornata del 28 l’incendio ha continuato a divampare. Il Comune di Polla ha messo a disposizione una “piscina” nel campo sportivo per il rifornimento d’acqua. Entrambe le squadre AIB capitanate da Mattia Casalnuovo di Padula e Giuseppe Mastroberti del distaccamento situato nel Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, hanno operato coadiuvati via aerea da 2 elicotteri: un Ericson S64 e Lima3. Così come carabinieri forestali, protezione civile Gopi e altre forze dell’ordione. Le operazioni di spegnimento che sono perdurate fino alle 21 e si sono concluse positivamente. Questa mattina la squadra – insieme al cantiere forestale di Polla in forza alla Comunità montana – è sul posto per interventi di bonifica e per presidiare la zona interessata dalle fiamme dei giorni scorsi.

“Ricordiamo – fanno sapere dalla Comunità montana – che la Sala Radio situata all’interno della Comunità montana Vallo di Diano è attiva tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00 al numero verde gratuito 800-016-512″