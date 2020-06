Elezioni: scelta la data per le elezioni amministrative

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, firmerà nei prossimi giorni il decreto di fissazione della data delle prossime elezioni amministrative previste per il 20 e 21 settembre.

E’ quanto si apprende da fonti del Viminale. La data era nell’aria ma era stata fortemente criticata. A mostrarsi perplesso per la scelta il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, considerato che una settimana prima è prevista l’apertura delle scuole.

Il presidente della Regione aveva già annunciato di essere pronto a posticipare il ritorno in classe a fine settembre per evitare l’apertura per una settimana e poi una nuova chiusura per le amministrative. L’ulteriore rischio è quello dei ballottaggi che porterebbero poi ad una nuova sospensione delle attività scolastiche.

Problemi, questi, che non hanno impedito al Governo di scegliere comunque il 20 e 21 settembre per tornare alle urne.