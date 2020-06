Send an email

Come risparmiare con il parcheggio auto in aeroporto

Per nostra fortuna, i servizi di parcheggio situati nei pressi degli aeroporti, sono aperti tutto l’anno 24 ore su 24 e sono prenotabili direttamente online, così si è sicuri di trovare, all’arrivo in aeroporto, un posto auto riservato.

Come scegliere un parcheggio auto? Come pagarlo? Quali servizi includere? Come risparmiare sulle tariffe?

Abbiamo posto queste domande agli amici di easyparkingcaselle.com, storico parcheggio vicino all’aeroporto di Caselle Torino.

Come scegliere un parcheggio in aeroporto

C’è una ampia gamma di tipologie di parcheggio potendo scegliere tra diverse opzioni come ad esempio il parcheggio coperto o scoperto, il parcheggio custodito o non custodito, a sosta rapida o di più giorni, posto auto vicino al terminal o un po’ più lontano.

Vediamo di valutare, anche economicamente, quale sia il più conveniente per le nostre esigenze e nello stesso tempo sicuro.

E’ possibile prenotare, in aeroporto o online, un parcheggio scegliendo tra diverse tipologie:

Prenotare all’arrivo in aeroporto o in anticipo con la prenotazione online. Tra le due modalità la più utile è la seconda se si è sicuri della data di partenza del volo perché si può scegliere tra più soluzioni e si possono comparare da casa costi e tipologie di forme di sosta. Si potrà risparmiare sul costo e si potrà scegliere con calma la soluzione migliore a seconda delle proprie esigenze. Inoltre, specialmente durante i periodi di alta stagione, una volta arrivati in aeroporto senza prenotazione si è costretti a scegliere il parcheggio più vicino e quindi più costoso.

Parcheggio custodito o non custodito. In generale una buona parte dei parcheggi sono custoditi e video sorvegliati e alcuni parcheggi includono nel prezzo anche un’assicurazione antifurto e antincendio. La scelta tra un parcheggio custodito o non custodito è di particolare importanza soprattutto se si vogliono evitare brutte sorprese al ritorno dal viaggio. Anche se il parcheggio è custodito e quindi più sicuro, è buona norma portare con sé il libretto di circolazione, i documenti, gli oggetti di valore e fare un paio di foto alla carrozzeria, cofano e cruscotto per poter dimostrare, in caso di anomalie, le condizioni in cui è stata parcheggiata l’auto. Nel caso vi sia richiesto di consegnare le chiavi dell’auto allora è opportuno segnarvi i Km segnati sul cruscotto.

Parcheggio coperto o all’aperto. I parcheggi sia quelli a sosta breve che quelli a sosta lunga possono essere coperti o scoperti. Il prezzo del parcheggio varia in funzione della tipologia del servizio.

Parcheggio a sosta rapida o a sosta lunga. I parcheggi appartenenti all’aeroporto si dividono in quelli a sosta breve e quelli a sosta lunga e sono più vicini al terminal. I parcheggi privati si trovano nei dintorni dell’aeroporto ed offrono costi sicuramente minori e spesso includono nel prezzo anche il servizio navetta per raggiungere il terminal.

Tariffe applicate per il parcheggio. In media si parte da una tariffa di 10€ al giorno per chi sosta fino a tre giorni nei parcheggi un po’ più distanti e scoperti per arrivare fino a 30-40 € al giorno per i parcheggi di fronte al terminal. Nei parcheggi privati è possibile ottenere prezzi di 4-5€ al giorno per soste settimanali. E’ chiaro che oltre al prezzo è necessario valutare il livello di sicurezza, la posizione e i servizi offerti. Esistono anche pacchetti scontati e promozioni per i weekend e per le soste di lunga durata.

Quando è possibile prenotare l’acquisto del parcheggio in aeroporto. Sul sito ufficiale dell’aeroporto sono proposte tariffe scontate rispetto a quelle che vengono applicate in loco. Inoltre prenotando in anticipo si potrà scegliere tra una serie di tipologie di parcheggio potendo scegliere tra quelle più economiche che generalmente si esauriscono in fretta. Per effettuare la prenotazione bisogna navigare in Internet sul sito del parcheggio scelto, comunicare nome, cognome, data di partenza ed arrivo, targa e modello dell’auto, scegliere il tipo di parcheggio e procedere al pagamento. Una volta pagato il parcheggio sarà inviata all’indirizzo fornito una mail con il codice PIN da utilizzare per l’accesso al parcheggio. Tutto può essere fatto da un massimo di 180 giorni ad un minimo di 8 ore dalla data e dall’orario di ingresso.

Quando è possibile disdire la sosta o modificare la data del parcheggio. La data del parcheggio si può modificare, senza penali e costi aggiuntivi, entro un giorno rispetto all’ora prevista di entrata nel parcheggio. Il recesso può essere effettuato e rimborsato secondo le condizioni generali di vendita.

Forme di pagamento del parcheggio. Possono essere utilizzati per il pagamento i contanti alle casse automatiche e ai presidi parcheggi, bancomat, le carte prepagate e le carte di credito alle colonnine di uscita dal parcheggio. Nel caso di prenotazione online viene richiesto il pagamento anticipato.

Consigli per risparmiare sul costo del parcheggio

Le tipologie di parcheggio nei pressi di un aeroporto sono diversificate a seconda della tipologia del parcheggio, della durata e dei servizi offerti.

E’ opportuno seguire una serie di consigli che permettono di risparmiare senza per questo ridurre la sicurezza e la qualità del servizio.

I consigli sono: