Capaccio, precipita col deltaplano: ferito 66enne

Non è in pericolo di vita ma ha riportato fratture multiple l’uomo di 66 anni che oggi pomeriggio è precipitato con il proprio deltaplano a Capaccio Paestum. L’uomo, per cause da accertare, è finito a terra subito dopo il decollo avvenuto da un’area sita a ridosso dal Santuario della Madonna del Granato, utilizzata proprio per il decollo con questi mezzi.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Il 66enne ha riportato diverse fratture.