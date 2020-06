Agropoli: riattivata la “spiaggia solidale”

Send an email

Confermato anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, il servizio “Spiaggia solidale” ad Agropoli. A differenza degli anni precedenti, nell’estate 2020 gli arenili solidali saranno due. Oltre alla spiaggia sita in località San Marco, in adiacenza al Lido “Il Raggio Verde”, infatti, sarà attivo anche un altro spazio solidale, presso il bacino del lido Azzurro. Entrambe le spiagge solidali saranno operative nei mesi di luglio e agosto e saranno destinate a privati beneficiari della legge 104/92 o invalidità civile e ad associazioni di disabili e minori a rischio e sotto tutela. Un appuntamento, molto apprezzato da famiglie ed associazioni, che si rinnova, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.

I servizi saranno offerti all’utenza in maniera completamente gratuita. La domanda di adesione può essere reperita sul sito web istituzionale e presso l’ufficio Servizi sociali del Comune di Agropoli.

«La nostra Città – spiegano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alle Politiche sociali, Vanna D’Arienzo, – si conferma attenta alle persone con disabilità e minori con spiagge dedicate ed attrezzate. E quest’anno gli arenili per le fasce deboli salgono a due. In questo modo ci saranno più posti al sole accessibili. Un esperimento riuscito che riproponiamo, raddoppiato, visti i notevoli apprezzamenti ricevuti negli anni scorsi».