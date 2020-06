Il porto di Agropoli si rifà il look

Al via i lavori di restyling ed ampliamento del porto di Agropoli. Il centro cilentano è stato tra i comuni ammessi a finanziamento per progetti relativi alle aree portuali. Nei mesi scorsi, infatti, l’ente beneficiò di risorse per circa 500mila euro per riqualificare l’infrastruttura con il miglioramento dell’arredo urbano e di un secondo finanziamento per 2,8 milioni di euro. Quest’ultimo prevede il tanto atteso escavo del porto che garantirà l’ingresso nell’area di imbarcazioni anche più grandi, con un pescaggio di 1,5 – 2 metri superiore rispetto a quello attuale.

I lavori al porto di Agropoli

I primi lavori a prendere il via riguardano il completamento della pavimentazione del marciapiede dalla capitaneria in avanti, la sistemazione dell’arredo urbano ed ulteriori opere che consentiranno il miglioramento dell’aspetto del molo di sopraflutto e degli spazi verdi che verranno allestiti anche con aree giochi per bambini.

Idee innovative

Tra le novità le panchine intelligenti, già posizionate presso il porto di Policastro, che possono fungere anche da hotspot e da ricarica per cellulari.