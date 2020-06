Send an email

Cilentana: dall’8 giugno al via nuovi lavori

A partire dal prossimo lunedì 8 giugno prenderà il via un ulteriore stralcio dei lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 18/VAR “Cilentana”. Per l’esecuzione delle attività, fino al 31 luglio 2020 – tra le 7.30 e le 18.30, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – sarà attivo il senso unico alternato, tra il km 162,000 ed il km 170,600, tra i territori comunali di Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, San Giovanni a Piro e Santa Marina, in provincia di Salerno.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite massimo di velocità di 30km/h ed il divieto di sorpasso.

L’intervento disposto dall’Anas – unitamente a quelli già eseguiti ed a quelli di prossimo avvio – permetterà la ripavimentazione completa dell’intera statale 18/VAR “Cilentana” (lunga oltre 70km), svincoli compresi, per un investimento complessivo di oltre 18 milioni di euro.