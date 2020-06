Ascea: dal 7 giugno nuovo piano di raccolta rifiuti

Send an email

ASCEA. Dal prossimo 7 giugno parte il nuovo piano di raccolta differenziata. L’Ente, in collaborazione con la società “L’igiene urbana”, ha previsto un nuovo calendario per la raccolta rifiuti porta a porta per le utenze domestiche. Sarà possibile conferire i rifiuti dalle 21 alle 24. L’umido la domenica, il mercoledì e il venerdì; il multimateriale il giovedì; carta e cartone il mercoledì, il vetro il lunedì e il secco residuo il martedì.



Previsto, inoltre, un servizio di ritiro ingombranti su appuntamento (è possibile chiamare il numero 800550077 da fisso e lo 0818502605 da rete mobile); i farmaci scaduti o inutilizzabili possono essere conferiti presso l’isola ecologica o presso le attività commerciali.

Sono stati disposti anche punti di raccolta (fissi e mobili) per conferire gli oli esausti (campo sportivo, corso Elea, Lungomare Levante, Quartiere Arabo, via Parmenide, Parco Venere).

Il servizio per raccolta pannoloni, pannolini e traverse è aggiuntivo e va attivato presso l’ufficio ecologia del comune. E’ possibile conferire i rifiuti anche presso l’isola ecologica: in questo caso la spazzatura andrà selezionata e distinta a cura dell’utente.