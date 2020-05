Ok al restyling del borgo di Rocca Cilento

Il Comune di Lustra approva il progetto definitivo per la riqualificazione ambientale e valorizzazione turistico-culturale del Borgo di Rocca Cilento.

Nello specifico l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castellano, intende candidare il progetto ai finanziamenti stanziati dal MiBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell’ambito della programmazione strategica nazionale e comunitaria, accedendo ai fondi FESR Campania 2014-2020.

L’obiettivo è di valorizzare la destinazione cilentana, che ha un alto potenziale ma ancora non è pienamente riconosciuta come meta turistica. Eppure presto riaprirà i battenti anche lo storico castello sottoposto da privati ad importanti interventi di recupero e restauro.

Il progetto per il borgo è stato redatto dall’architetto Francesco Lucibello per 1 milione di euro, di cui 800 mila euro per il totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza e circa 200 mila euro per le somme a disposizione della stazione appaltante.