Vallo: aula consiliare disponibile per le discussioni delle tesi di laurea

VALLO DELLA LUCANIA. L’aula consiliare a disposizione degli studenti universitari che dovranno discutere la tesi on line, in video conferenza. L’amministrazione comunale ha deciso di essere vicina agli universitari che potrebbero avere bisogno di una location per le sedute di laurea vista l’impossibilità di svolgimento delle sedute in presenza presso gli atenei a causa dell’emergenza covid.

L’aula consiliare è dotata di tutti i servizi necessari, a partire dal wifi. Per prenotare basta contattare il numero 3482267192.

Questa mattina ad inaugurare il servizio offerto dal Comune è stata Angela Pifferi che ha discusso in collegamento con la commissione la sua tesi di laurea in Scienze dell’Educazione. Alcune persone hanno anche potuto essere presenti all’importante momento e congratularsi con lei per l’importate traguardo raggiunto.