Camerota: Associazione Terra&Mare attende risposte dal Comune su proposte turistiche

Terminata la fase 1 nel Comune di Camerota, si susseguono le proposte da parte delle tantissime associazioni di categoria presenti sul territorio a sostegno della ripresa economica. Non ultima l’associazione turistica Terra&Mare. Oggi l’associazione presieduta da Giorgio Iannuzzi che ha lo scopo di favorire la diffusione dell’ospitalità turistica di tipo familiare come cultura e come valorizzazione del territorio e la promozione del territorio dal punto di vista storico-culturale, ambientale e gastronomico, anche in partenariato con altre associazione o Enti, ha sollecitato l’amministrazione comunale ad azioni concrete.

Già a febbraio l’associazione si era fatta portavoce delle istanze provenienti dalle attività ricettive dei centri interni del comune di Camerota (Camerota, Licusati e Lentiscosa) chiedendo la riduzione del 50% della tassa di soggiorno come piccolo incentivo e vicinanza alle attività di accoglienza turistica penalizzate da un tipo di turismo caratterizzato quasi esclusivamente dalla componente “balneare”. Chiesto altresì il miglioramento dei servizi e il potenziamento dei collegamenti con il mare.

“A tutt’oggi però nessuna risposta è pervenuta alla scrivente associazione”, fanno sapere dall’associazione invitando l’Ente a valutare le proposte.