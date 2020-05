Castellabate, la proposta: sanificazione locali a spese del comune

CASTELLABATE. La sanificazione periodica dei locali sia a carico del Comune. E’ quanto chiede il consigliere di minoranza Luigi Maurano chiedendo all’amministrazione comunale di fare la propria parte nell’aiutare i commercianti penalizzati dalla chiusura obbligata durante la pandemia “Tutte le attività commerciali che hanno aperto o che stanno per farlo sono obbligate dalle disposizioni nazionali a seguire precisi protocolli di sanificazione dei locali e delle apparecchiature – dice Maurano – Questa operazione ha un costo che, salvo lo sgravio previsto a livello nazionale, pesa sulle spalle, già affaticate, degli imprenditori del territorio. Nei prossimi mesi tale spesa si ripeterà”.

Maurano osserva come altri Comuni d’Italia e molti anche della Provincia di Salerno hanno intrapreso un’iniziativa per supportare fattivamente la ripresa delle attività commerciali, garantendo la sanificazione a spese dell’Ente, così da ridurre i costi della ripartenza per gli operatori del territorio e allo stesso tempo assicurare loro maggiore liquidità per affrontare altre spese indifferibili”. Una proposta che ora l’esponente della minoranza indirizza anche al Comune di Castellabate.

“A differenza di altri Comuni qui ancora non è stata adottata nessuna misura di rilancio per l’economia; nessuna riduzione o esenzione dei tributi locali; nessuna organizzazione del settore turistico; nessuna programmazione degli spazi pubblici”, evidenzia il consigliere. Poi Maurano conclude: “Assistiamo solo a dirette e interviste personali. Sveglia, c’è bisogno di azioni”.