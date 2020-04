Covid, calano i contagi e aumentano i guariti nel Cilento e Diano

C’è stato un lieve aumento dei contagi ieri in Campania: il rapporto tra tamponi effettuati e persone risultate positive è del 2,4%; nei due giorni precedenti si era fermato all’1,4. Di fatto, però, il trend è in calo. Anche la Provincia di Salerno è in tendenza con il dato regionale. Ieri 13 tamponi positivi sui 45 dell’intera Campania (1903 in totale i tamponi effettuati).

Coronavirus: calo dei contagi. Il dato in provincia

Questa la mappa dei nuovi contagi: 9 Angri, 2 Cava de’ Tirreni, 1 a Pagani e Fisciano. Purtroppo c’è anche una vittima a Pontecagnano, una donna di 68 anni con patologie pregresse.

Coronavirus: la situazione nel Cilento e Vallo di Diano

Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ridotti i contagi: l’ultimo è relativo ad una 30enne di Sala Consilina, già in isolamento per aver avuto contatti con persone già positive al coronavirus. Il territorio fa registrare anche 5 guarigioni: 4 cittadini di Sala Consilina ed 1 di Sassano. Ad oggi sono 20 le persone che hanno superato la malattia nel comprensorio del Diano e Tanagro.

Nel Cilento non si segnalano nuovi contagi ma diverse comunità sono in attesa dell’esito di nuovi tamponi, si tratta di Agropoli, Salento, Omignano e Casal Velino. Già nelle prossime 24 dovrebbero conoscersi i risultati.