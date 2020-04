Sala Consilina: nuovo caso di coronavirus

C’è un nuovo caso di coronavirus nel comprensorio del Vallo di Diano. Si tratta di una donna di 30 anni di Sala Consilina. La donna è risultata contagiata in seguito all’analisi del tampone eseguito oggi. Per fortuna era già in isolamento da giorni avendo avuto rapporti con altre persone risultate positive.

Sale a 78 il numero dei contagiati a Sala Consilina, sono 63 invece quelli attualmente positivi al netto delle guarigioni e dei decessi.