Il tuo disegno per la Salernitana: vince Carlo Pisacane

Nei giorni scorsi la Salernitana aveva avviato, tramite il suo profilo ufficiale Instagram, una bella iniziativa diretta ai tifosi granata.è stato un contest che richiedeva disegni inerenti alla passione verso il club di patron Lotito, con la promessa di una sorpresa speciale al più bello.

Tanti i lavori ricevuti dal sodalizio cadetto che ha proclamato poi il vincitore in questione, ovvero, il piccolo Carlo Pisacane. Carlo, bambino di 8 anni residente a Maiori, ha trionfato con un disegno voleva rifarsi ad una coreografia della curva della Salernitana. E’ stato Milan Djuric, attaccante bosniaco dei campani, a premiare, con una telefonata, il piccolo sostenitore della squadra di mr.Ventura.

La telefonata con Djuric

Djuric, in poco più di due minuti di chiamata, si congratula, per la vittoria, con il giovanissimo tifoso, che ha nella punta ex Cesena il suo beniamino. L’attaccante, noto per la sua bontà d’animo, finisce per concedere, in maniera molto gradita, a Carlo un gradito appuntamento.

✏️ L’iniziativa “Il tuo disegno per la Salernitana” è stata vinta da Carlo Pisacane (8 anni).⚽️ Il suo idolo, Milan Djuric, lo ha premiato con una bellissima sorpresa.🇱🇻 Grazie a tutti per aver partecipato! Speriamo di avervi tenuto compagnia in questo momento difficile.#restateacasa #macteanimo #distantimauniti Publiée par U.S. Salernitana 1919 sur Samedi 4 avril 2020

La promessa del bosniaco

Djuric ha promesso di incontrare il piccolo e di regalargli, poi, la sua maglia. Inoltre per il bimbo strappato la promessa di avere il centravanti come ospite nella sua abitazione a Minori. La simpatica telefonata è stata ripresa anche dalla pagina Facebook della Lega di Serie B. Il post della pagina ufficiale della lega cadetta è visibile cliccando qui.