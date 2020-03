Serie B: Coronavirus, Salernitana cuore Micai

Bel gesto quello di Alessandro Micai, estremo difensore classe 1993 in forza alla Salernitana. Il numero uno dei granata, al suo secondo anno in Campania, ha infatti effettuato una donazione alle 3 regioni italiane alle quali si sente più legato.

Destinatari dell’affetto dimostrato dal portiere mantovano sono state la Lombardia, regione che da le origini a Micai, la Puglia, dove l’atleta ha vissuto quattro anni difendendo la porta del Bari, e la Campania, dove vive attualmente. Questa la nota diffusa sul suo profilo Facebook dallo stesso calciatore della Salernitana:

Il post di Micai

È vero, il bene si fa in silenzio… ma con questo gesto spero che qualcuno faccia come me e (nelle proprie possibilità) dia una mano a chi ne ha davvero bisogno. Ho deciso donare un contributo a 3 regioni italiane alla quale sono particolarmente legato: alla regione Lombardia, che è la mia terra ed è quella più colpita da questa tragedia. Alla regione Campania, terra che mi ospita da due anni e che sto cominciando a sentire anche un po’ “mia”… e alla regione Puglia, che per me è stata come una seconda casa per 4 anni.

Insieme ne usciremo … e sarà tutto più bello!

Con affetto!

Alessandro Micai