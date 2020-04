Piaggine, un encomio solenne a chi è impegnato nella lotta al COVID-19

Il Comune di Piaggine, con a capo il Sindaco Guglielmo Vairo, intende attribuire un encomio solenne a chi sta intervenendo nella lotta contro l’emergenza COVID-19 sul territorio comunale.

In particolare a medici e personale SAUT, medici di base e volontari 118, le forze dell’ordine come vigili urbani e carabinieri della locale stazione, i carabinieri Parco, gli LSU ed ai volontari della Protezione Civile, senza dimenticare l’opera dei commercianti di Piaggine della locale farmacia, dei dipendenti comunali e di quelli delle poste e della filiale BCC Monte Pruno di Piaggine, oltre che gli operatori ecologici ed il personale docente e non docente dell’Istituto omnicomprensivo.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto pertanto doveroso, in segno di riconoscenza per l’impegno profuso in una lotta lunga e difficile che coinvolge l’intero pianeta, fare pubblico e solenne encomio a tutti i sopracitati uomini e donne che si sono impegnati per aiutare la popolazione in difficoltà o garantire i minimi servizi senza soluzione di continuità.

“La tutela della salute pubblica è bene primario rispetto agli altri da tutelare in via prioritaria e pertanto non può sottacersi che chi si mette al servizio degli altri per tutelarla, è giusto abbia un riconoscimento simbolico di riconoscenza per quanto fatto”, sottolineano da palazzo di città.