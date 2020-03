Valle dell’Angelo: carabinieri tuttofare. Si prendono cura di anziani e animali

VALLE DELL’ANGELO. In questi giorni chi si occupa della tutela dell’ordine pubblico sul territorio è spesso chiamato anche ad attività con non competono propriamente il loro ruolo. E’ il caso dei carabinieri, da sempre vicini alla popolazione e ancor di più in questa fase. Il loro ruolo in questa fase di emergenza è ancora più prezioso, tant’è che i militari, oltre a funzioni di controllo, sono chiamati a svolgere anche altre mansioni di assistenza alla popolazione, soprattutto nei piccoli centri.

“Siamo in una zona dove la popolazione è costituita per la maggior parte da ultrasessantenni, per questo gli preghiamo di rimanere a casa e ci mettiamo a disposizione. Quando hanno bisogno di legna da ardere, di sostituire la bombola del gas, di medicine ed alimenti, ma anche di assistere gli animali, provvediamo noi”. A raccontarlo a Uno Mattina dal comandante dei carabinieri forestale di Valle dell’Angelo, Ermenegildo Infante.

I carabinieri in questi piccoli centri si stanno prodigando tantissimo e sono dei veri e propri “tuttofare”.