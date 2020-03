Salernitana: Ciro De Cesare svela la sua rete più bella | Video

Si continuano a susseguire, visto il periodo di stop forzato del calcio giocato, i messaggi che rimbalzano in rete da parte di calciatori, atleti e sportivi in genere. Attivo sui social è anche il tecnico del Castel San Giorgio Ciro De Cesare, che pochi giorni fa inviò un video-messaggio tramite la pagina Facebook della sua società.

Salernitana: il post di Ciro De Cesare

Il “Toro” di Mariconda. fu da calciatore, tra gli artefici, nella stagione 1997-1998, della promozione in Serie A della Salernitana. L’attuale tecnico del Castel San Giorgio ha svelato, tramite il proprio account Facebook, quella che ritiene essere la sua marcatura più bella. De Cesare ha pubblicato, infatti, la rete siglata contro la Reggina, proprio in quel campionato, nella sfida vinta dai campani per 2-0.