Eccellenza: COVID-19 arriva anche il messaggio di Ciro De Cesare

Tra i tanti appelli social rimbalzati in rete, in questi ultimi giorni, è arrivato anche l’invito a restare a casa da parte di Ciro De Cesare. Il tecnico del Castel San Giorgio, girone B d’Eccellenza, ha lanciato, tramite la pagina Facebook della società salernitana, dal proprio salotto il suo messaggio.

Anche dal nostro condottiero arriva l'invito a restare a casa. Un abbraccio a tutta Castel San Giorgio ed all' Italia intera. Forse questa lezione ci farà capire tante cose… Publiée par ASD Castel San Giorgio sur Dimanche 15 mars 2020

Ciro De Cesare, nato a Salerno il 16 dicembre 1971, da calciatore ha vestito tra A e B le maglie di Salernitana, Chievo, Como e Piacenza. Il “Toro di Mariconda”, come viene soprannominato De Cesare, è da due anni alla guida tecnica del Castel San Giorgio, dopo aver allenato in precedenza l’Agropoli, sempre in Eccellenza.